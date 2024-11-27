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Спортсмены Серпухова стали Чемпионками Мира по Абсолютно реальному бою

С 22 по 24 ноября в Узбекистане прошел престижный Чемпионат мира по Универсальному бою и Абсолютно реальному бою, где собрались представители 25 стран. На нем спортсмены Серпухова стали Чемпионками Мира, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особенно ярко на этом турнире проявили себя воспитанницы серпуховской спортивной школы «Зубрёнок». В дисциплине «Универсальный бой» (в средствах защиты) Варвара Арбузова заняла первое место, а Мария Арбузова — второе. В дисциплине «Абсолютно реальный бой» обе серпуховички также показали лучшие результаты, завоевав золотые медали.

Среди участников из Европы, Африки, Азии и Америки «зубрята» оказались одними из самых сильных!

Блестящие результаты воспитанниц «Зубренка» внесли значительный вклад в общекомандный успех сборной России, которая уверенно заняла первое место. Это достижение в очередной раз подтвердило высокий уровень развития спорта в Подмосковье и России в целом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.