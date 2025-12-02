Сергунина: в московских парках открылись катки

Первые катки с искусственным покрытием уже открылись в столице. Всего в парках будет работать 28 катков, сообщила заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Горожан и туристов ждут на 17 площадках, в том числе в Таганском парке, усадьбе Воронцово, парках „Фили“ и „Красная Пресня“. Помимо сеансов катания, для посетителей организуют мастер-классы и ледовые шоу», — рассказала Сергунина.

При установлении минусовой температуры в столице запустят 11 катков с натуральным покрытием. Уже работают для гостей три флагманские площадки — у арки главного входа Парка Горького, в «Сокольниках» и музее-заповеднике «Коломенское» — одном из самых больших пространств в этом сезоне, площадь которого более 13 тыс. кв. м. Добраться туда можно на новогоднем поезде, проезд бесплатный.

В центре катка у входа в парк Горького стоит новогодняя ель. На выходных в «Медиарубке» проходят выступления молодых артистов. Что касается площадки «Лед» в «Сокольниках», площадь которой более 5 тыс. кв. м., ее обновили во время благоустройства парка. Здесь могут одновременно кататься до 500 человек. Также здесь появятся еще четыре пространства с искусственным покрытием.

