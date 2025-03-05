Сергунина перечислила популярные площадки московской акции «Ночь на катке»

Около 6,7 тыс. человек поучаствовали в акции «Ночь в Москве», которая проводится каждый год. На площадках, расположенных в разных районах столицы, желающие получили возможность бесплатно проехаться на коньках и принять участие в мастер-классах, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Акция объединила 17 столичных локаций», — сказала она.

Наибольшее количество человек посетили Парк Горького. На втором месте по популярности оказался парк «Сокольники», на третьем парк «Митино», добавила Сергунина.

Основной темой «Ночи на катке» в 2025 году была Масленица и ее традиции. Так, посетителей музея-заповедника «Царицыно» приглашали ознакомиться с русской народной музыкой.

Тем, кто пришел в сад имени Н. Э. Баумана, предлагали собственноручно создать кокошники. На льду в Перовском парке проводили эстафеты и игры.

В 2025 году «Ночь на катке» проходила в рамках крупного проекта «Зима в Москве». Он объединил около 53 тыс. сезонных событий, проходящих на свежем воздухе, в учреждениях культуры и спорта.

В проекте поучаствовали примерно 30 млн жителей и гостей столицы. Для них проводили концерты, мастер-классы, шоу, экскурсии, кинопоказы квесты, ярмарки и устраивали другие развлечения.