Сергунина назвала точное число катков «Московских сезонов» в Москве

В рамках цикла мероприятий «Московские сезоны» этой зимой в разных районах российской столицы снова будут функционировать катки на фестивальных площадках «Московских сезонов». Самые крупные ледовые площадки будут доступны в Кузьминках, Теплом Стане, Марьине, Коптеве и Вешняках, об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Для москвичей и туристов зальют 26 катков. Они будут расположены как в центре города, так и в других округах», — рассказала Наталья Сергунина.

Ледовые арены будут открыты для посещения с понедельника по пятницу с 11:00 до 22:00, а в субботу и воскресенье — с 10:00 до 22:00. Москвичам и гостям столицы потребуется предварительная запись на выбранный сеанс катания.

На 25 катках вход со своими коньками и личным снаряжением будет бесплатным. Однако для посещения катка, расположенного на территории музея-заповедника «Коломенское», потребуется покупка входного билета.

Для удобства посетителей будут доступны камеры хранения личных вещей, комфортные зоны отдыха, а также услуги по заточке и прокату коньков. В наличии можно будет выбрать коньки различных размеров для детей и взрослых — от 27 до 47.

Для самых маленьких посетителей, начиная с трех лет, будут предлагаться специальные поддерживающие конструкции в форме пингвинов. Подростки в возрасте от 10 до 14 лет допускаются к самостоятельному катанию при наличии письменного разрешения от родителей.

В рамках зимнего сезона на десяти ледовых площадках будут организованы зрелищные театрализованные представления с участием профессиональных фигуристов. Зрителей ждут спектакли, поставленные по мотивам известных русских народных сказок.

Выбрать подходящую ледовую площадку, зарегистрироваться для бесплатного посещения, а также приобрести билет на каток в «Коломенском» можно будет через сервис «Мосбилет».

