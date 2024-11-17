Сергиев Посад принял турнир по футзалу памяти разведчика Александра Толмачева

​В Сергиево-Посадском городском округе в спорткомплексе ЦСКА состоялся турнир по футзалу памяти воина-разведчика 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков Александра Толмачева. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«Мы, родственники, и организаторы турнира считаем, что это мероприятие посвящено всем воинам, погибшим за нашу Родину в зоне специальной военной операции. Мероприятие очень значимое для нас, очень важное, благодаря этому турниру мы почтим память нашего сына и всех наших защитников», — сказали родители воина-разведчика Игорь и Оксана Толмачевы.

​Право символического первого удара по мячу было предоставлено сестре Александра Толмачева — Серафиме.

​В турнире приняли участие: команда Министерства обороны РФ «Позитрон», команда Федеральной службы безопасности РФ «Атом», команда Министерства внутренних дел РФ «Система», а также клубы-участники первенства Подмосковья из Сергиево-Посадского городского округа — «08 БУ», «ОК-Лоза», «ФК Авантайм», «Колено Марко Ройса» и спортшкола «Сергиев Посад».

​Победителями соревнований стали футболисты спортшколы «Сергиев Посад». Серебрянные медали завоевала команда МВД РФ «Система». И почетное третье место у коллектива Минобороны РФ «Позитрон».

​«Наша команда сегодня участвует в турнире, мы с радостью откликнулись, чтобы почтить память Александра Толмачева, мы обязаны помогать и не быть равнодушными, когда речь идёт о мероприятиях, связанных с памятью о наших героях СВО, отдавших свои жизни при защите родного Отечества», — отметил игрок команды из Сергиева Посада «ФК Авантайм» Карен Саркисов.

​Почетными гостями соревнований стали: заместитель начальника 12 Главного управления Министерства обороны РФ, генерал-майор Андрей Баранов, ветеран боевых действий, подполковник запаса, кавалер ордена Красной Звезды Николай Козлов, первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов, известный российский футболист, двукратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России Дмитрий Сенников, советский футболист и тренер, заслуженный работник физической культуры, член президиума Совета ветеранов спорта ЦСКА, полковник запаса Анатолий Коробочка и другие.

​«Хочу поблагодарить всех организаторов турнира. Мы обязаны знать, помнить и чтить своих героев. Всем участникам турнира желаю показать красивую игру, самое главное — это дружеская атмосфера между командами. Надеюсь, что этот памятный турнир станет традиционным», — поделился эмоциями Дмитрий Сенников.



Важность таких турниров отметил депутат Государственной думы Сергей Пахомов: «Такое мероприятие — лучший способ напомнить всем, кто находится на гражданке, что у нас много настоящих героев. И Саша — один из них. Турнир получился хорошим, станет спортивной традицией в Сергиевом Посаде. И обязательно инициируем процесс получения государственной награды Саше за его подвиги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.