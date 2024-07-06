Сергей Карякин проведет пресс-конференцию вместе с юным гроссмейстером в истории России

Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин примет участие в пресс-конференции совместно с самым молодым гроссмейстером в истории России Иваном Землянским, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​Мероприятие состоится 9 июля в 12:00 на площадке «Российской газеты». Онлайн-трансляция будет доступна на сайте mc.rg.ru.

​В полный список спикеров конференции вошли: международный гроссмейстер, чемпион мира по блицу и рапиду, обладатель Кубка мира, двукратный победитель командного чемпионата мира, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин, самый молодой гроссмейстер в истории России, четырехкратный чемпион России Иван Землянский и его тренер — международный мастер Ярослав Призант, международный гроссмейстер, чемпион Европы, заслуженный тренер России, тренер Сергея Карякина Владимир Поткин, исполнительный директор Федерации шахмат Московской области Альберт Миннуллин и заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов.

​В ходе пресс-конференции Иван Землянский и его тренер Ярослав Призант расскажут о том, как удалось этого добиться и о своих дальнейших планах. А Сергей Карякин, Альберт Миннуллин и Владимир Поткин ответят на вопросы журналистов о перспективах развития шахмат в нашей стране. Модератором пресс-конференции выступит Николай Долгополов.

​Кроме того, будет подписано соглашение о сотрудничестве между Сергеем Карякиным и Иваном Землянским, а также о выплате юному таланту стипендии имени Карякина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.