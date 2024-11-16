Сергей Карякин открыл масштабный шахматный фестиваль в Подмосковье

Памятный шахматный турнир «Мемориал Юрия Дохояна» стартовал в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Его участниками стали более 500 шахматистов разных возрастов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На открытии турнира шахматистов приветствовал сенатор, многократный чемпион мира, президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

«Это турнир особенный, потому что мы чтим память известного шахматного тренера Юрия Рафаэловича Дохояна, который был тренером многих чемпионов мира. Турнир открыт для всех возрастов — от 4−5 лет до самых взрослых. Это настоящий шахматный праздник, где любой может принять участие. Самое главное — это популяризация шахмат, популяризация здорового образа жизни, общение и поддержка подрастающего поколения. Это то, ради чего мы здесь собрались», — рассказал Сергей Карякин.

Идея проведения фестиваля родилась во время одного из визитов гроссмейстера в музей-заповедник. Здесь Сергей Карякин проводил сеанс одновременной игры и возникло предложение сделать «Горки Ленинские» площадкой масштабного турнира.

«Сергей Александрович Карякин приезжал к нам, проводил сеанс одновременной игры. И тогда мы приняли решение собрать здесь большое количество людей, провести фестиваль и открыть на базе музея-заповедника шахматный клуб. Очень приятно, что коллеги отзываются на наши предложения, приятно, что молодые люди, которые профессионально играют, и в 13 лет становятся гроссмейстерами, приезжают на нашу территорию», – отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

15 ноября состоялись открытый турнир по блицу и соревнования среди детей. Впереди открытый турнир по быстрым шахматам и детские соревнования в этой дисциплине.

«Очень приятно видеть, что любителей шахмат в нашем регионе становится в каждом возрасте больше и больше. Шахматы развивают и логику. Хочу отдельно поблагодарить принимающую сторону и федерацию шахмат Московской области. Сергей Александрович Карякин проводит много турниров, чтобы популяризировать шахматы и сам принимает активное участие», — сказала депутат Государственной Думы Российской Федерации Алла Полякова.

Добавим, что в рамках фестиваля состоялось вручение стипендии Сергея Карякина действующему чемпиону России среди юношей до 15 лет, двукратному победителю всероссийского финала «Белой ладьи» в составе команды Областной гимназии имени Е. М. Примакова, 14-летнему Святославу Лисенкову из Подольска. Стипендия утверждена российским гроссмейстером для поддержки юных шахматистов Московской области. В рамках гранта спортсмены ежемесячно буду получать от 30 до 50 тысяч рублей. Святослав Лисенков стал первым стипендиатом.

Соревнования проходят по швейцарской системе в 11 туров. Дети играют в трех возрастных группах: мальчики и девочки 2010–2011 гг. р., мальчики и девочки 2012–2013 гг. р., мальчики и девочки 2014 г. р. и моложе.

Шахматный фестиваль «Мемориал Юрия Дохояна» проходит с 15 по 17 ноября в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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