Сергей Чепиков надеется, что русские биатлонисты смогут выступить на Кубке мира
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков выразил надежду на то, что в 2025 году российские биатлонисты смогут участвовать в международных соревнованиях, сообщает Metaratings.ru.
«Хочется, чтобы в 2025 году наши биатлонисты выступали на Кубке мира и других крупных международных турнирах», — отметил спортсмен.
Ему также хотелось бы, чтобы спортивные отношения вернулись к норме. Чепиков желает, чтобы принцип, основанный еще в Древней Греции, стал реальностью. Спорт должен служить связующим звеном для всего мирового сообщества, а не разделять его, убежден биатлонист.
«Чтобы призыв: „О спорт, ты — мир“ реализовался», — добавил он.
В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) начал процесс отстранения Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) от международных чемпионатов.
С тех пор это решение несколько раз продлевалось, и вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался на конференциях союза.