Сергей Агаджанян установил мировой рекорд в Люберцах

Спортсмен Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» 12 июня установил мировой рекорд по сценическому экстриму в Наташинском парке в Люберцах. Атлет выполнил силовой номер с удержанием двух человек и надуванием грелок на время, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Во время рекордной попытки Агаджанян лежа удерживал на себе двух спортсменов и за 1 минуту 17 секунд надул до разрыва четыре грелки. В это время стоящие на нем атлеты синхронно выполняли упражнения — поднимали и опускали штангу и гантели на бицепс. Общий вес нагрузки составил около 200 кг.

«На этот раз «Русский Халк» установил рекорд мира, который противоречит физиологии обычного человека — лежа надул до разрыва за 1 минуту 17 секунд четыре грелки со стоящими спортсменами, которые в это время синхронно поднимали и опускали спортивные снаряды, что значительно сбивало и усложняло дыхание!» — прокомментировал руководитель Международного союза стронгмена-силового экстрима, президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Он поздравил Сергея Агаджаняна с достижением и отметил сложность выполненного номера.

Агаджанян и федерация силового экстрима России посвятили рекорд Году единства народов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.