Сергей Агаджанян провел тренировку в Люберцах перед новым рекордом в ДНР

В четверг люберецкий атлет международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» провел зрелищную тренировку для СМИ на территории МАП № 1 г. Люберцы АО «Мострансавто». Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

В рамках подготовки к рекорду по буксировке военной техники в ДНР, который он планирует установить этим летом, атлет с легкостью отбуксировал на дистанцию около 50 м сначала автобус малого класса весом около 3 тонн, одновременно надувая до разрыва медицинские грелки. Следом отбуксировал автобус среднего класса весом около 10 тонн, продолжая надувать грелки до разрыва.

Завершилась тренировка показательным выступлением по сценическому экстриму, во время которого богатырь руками на весу, не используя дополнительных точек опоры, ломал стальные стержни, скручивал походную миску в трубочку и надувал до разрыва грелки.

Рекорд по буксировке военной техники на территории ДНР — сложный силовой номер, совмещающий в себе два элемента экстрима. Первый — буксировка многотонной техники (силовой экстрим или стронгмен), второй — сценический экстрим (надувание до разрыва грелок).

По объему выполненной нагрузки зрелищную, сложную и травмоопасную тренировку «Русского Халка» в Мострансавто уже можно считать рекордом.

«Для меня Донбасс — это не чужие слова, это близкий регион по духу и родству. Моя бабушка Капитолина Владимировна Привиденцева после гражданской войны с моим дедом работали на шахтах Донбасса. Мероприятие покажет силу и богатырскую удаль нашего народа и будет посвящено мужеству и героическому противостоянию народа Донбасса агрессии укронацизма», — отметил Агаджанян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.