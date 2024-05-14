Серебряные медали завоевали фигуристки сборной команды КСШОР Люберец
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Сборная команда по фигурному катанию КСШОР городского округа Люберцы заняли второе место на Всероссийском фестивале массовых танцев на льду «Петровский лед» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.
«Фигуристки люберецкой комплексной спортивной школы справились с волнением и смогли продемонстрировать хорошее катание. Они получили высокие баллы за технику и художественное представление. Как итог — второе место. Поздравляю спортсменов и их наставников!» — сказал глава.
Команду призеров подготовили тренеры Ольга Рогозинская, Екатерина Юдкина, Людмила Прокофьева, хореографы-постановщики Мария Рогозинская и Екатерина Ромаданова.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.