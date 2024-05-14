Серебряные медали завоевали фигуристки сборной команды КСШОР Люберец

«Фигуристки люберецкой комплексной спортивной школы справились с волнением и смогли продемонстрировать хорошее катание. Они получили высокие баллы за технику и художественное представление. Как итог — второе место. Поздравляю спортсменов и их наставников!» — сказал глава.