Сербская «Црвена Звезда» всухую обыграла «Сочи» на Летнем кубке
«Сочи» проиграло «Црвене Звезде» со счетом 0:2 на Летнем кубке
Фото - © пресс-служба ФК «Сочи»
Футболисты «Сочи» проиграли «Црвене Звезде» в матче Летнего кубка в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сербского клуба, сообщает газета «Петербургский дневник».
Счет в матче был открыт по прошествии 38 минут игры — отличился нападающий «Црвены» Шериф Ндиайе. Лидерство сербов упрочил Лазар Йованович, поразив ворота сочинцев на 44-й минуте.
Финальный свисток арбитра ознаменовал победу «Црвены Звезды» со счетом 2:0. В первом матче Летнего кубка «Сочи» также проиграло петербургскому «Зениту» со счетом 2:5.
Летний кубок проходит на стадионах «Петровский» и «Газпром Арена» в Северной столице. В турнире также участвует аргентинский клуб «Атлетико Тальерес».