Сербская «Црвена Звезда» всухую обыграла «Сочи» на Летнем кубке

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«Сочи» проиграло «Црвене Звезде» со счетом 0:2 на Летнем кубке

Футболисты «Сочи» проиграли «Црвене Звезде» в матче Летнего кубка в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сербского клуба, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Счет в матче был открыт по прошествии 38 минут игры — отличился нападающий «Црвены» Шериф Ндиайе. Лидерство сербов упрочил Лазар Йованович, поразив ворота сочинцев на 44-й минуте.

Финальный свисток арбитра ознаменовал победу «Црвены Звезды» со счетом 2:0. В первом матче Летнего кубка «Сочи» также проиграло петербургскому «Зениту» со счетом 2:5.

Летний кубок проходит на стадионах «Петровский» и «Газпром Арена» в Северной столице. В турнире также участвует аргентинский клуб «Атлетико Тальерес».