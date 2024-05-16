Серб Деян Станкович станет главным тренером «Спартака»
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Звезда мирового уровня, серб Деян Станкович станет новым тренером «Спартака», сообщает РИА Новости.
Раньше Деян Станкович выступал в Италии. Также он пять раз становился чемпионом Италии, по четыре раза брал Кубок и Суперкубок страны, выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира среди клубов.
Более 100 матчей Деян Станкович провел в составе своей страны.
Также после окончания карьеры мужчина работал тренером в нескольких клубах. Последним его местом работы стал клуб «Ференцварош», с которым он выиграл чемпионат Венгрии в этом сезоне.