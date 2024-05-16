Серб Деян Станкович станет главным тренером «Спартака»

Раньше Деян Станкович выступал в Италии. Также он пять раз становился чемпионом Италии, по четыре раза брал Кубок и Суперкубок страны, выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира среди клубов.

Более 100 матчей Деян Станкович провел в составе своей страны.

Также после окончания карьеры мужчина работал тренером в нескольких клубах. Последним его местом работы стал клуб «Ференцварош», с которым он выиграл чемпионат Венгрии в этом сезоне.