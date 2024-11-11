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Семнадцать медалей завоевали спортсмены Люберец на чемпионате России по тхэквондо

Семнадцать медалей завоевали спортсмены ЦСП «Торнадо» городского округа Люберцы на чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования прошли в Академии спорта «Динамо» в Москве с 6 по 10 ноября. В них приняли участие порядка 2 тыс. спортсменов из 39 регионов России: от Ставропольского до Хабаровского края.

Представители центра спортивной подготовки «Торнадо» городского округа Люберцы завоевали семь золотых, семь серебряных и три бронзовые медали.

На межрегиональном турнире Федерации тхэквондо МФТ России тхэквондисты ЦСП взяли пятнадцать золотых, одиннадцать серебряных и восемнадцать бронзовых наград.

В состав сборной России отобрались шесть спортсменов клуба: Юлия Береговская, ⁠Александра Журова, ⁠Дмитрий Илюшкин, Анастасия ⁠Манафова, Алина Старожилова, Александра Щедринская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.