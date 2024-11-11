Семнадцать медалей завоевали спортсмены Люберец на чемпионате России по тхэквондо
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Семнадцать медалей завоевали спортсмены ЦСП «Торнадо» городского округа Люберцы на чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Соревнования прошли в Академии спорта «Динамо» в Москве с 6 по 10 ноября. В них приняли участие порядка 2 тыс. спортсменов из 39 регионов России: от Ставропольского до Хабаровского края.
Представители центра спортивной подготовки «Торнадо» городского округа Люберцы завоевали семь золотых, семь серебряных и три бронзовые медали.
На межрегиональном турнире Федерации тхэквондо МФТ России тхэквондисты ЦСП взяли пятнадцать золотых, одиннадцать серебряных и восемнадцать бронзовых наград.
В состав сборной России отобрались шесть спортсменов клуба: Юлия Береговская, Александра Журова, Дмитрий Илюшкин, Анастасия Манафова, Алина Старожилова, Александра Щедринская.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.