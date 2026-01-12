Семен Ефимов из Подмосковья выступит на Кубке мира по горнолыжному спорту в Австрии

Спортсмен из Дмитрова Семен Ефимов завоевал золото и серебро на международных FIS-стартах в Италии и прошел отбор на Кубок мира по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Семен Ефимов, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Дмитрова, стал победителем международных рейтинговых соревнований по горнолыжному спорту в Италии. В дисциплине «слалом» он завоевал золотую медаль, опередив норвежца Эрика Шу Гискааса и итальянца Эдуардо Сараццо.

В рамках отбора на Кубок мира Ефимов также выиграл серебро в слаломе, уступив только норвежцу Элиасу Квэлу. Бронзу получил Петер Ландер из Норвегии.

Соревнования прошли в Кронплатце 10 и 11 января 2026 года и собрали 54 спортсмена из 24 стран. По итогам турнира Семен Ефимов вошел в состав национальной сборной и будет представлять Россию на Кубке мира по горнолыжному спорту, который пройдет с 24 по 28 января в Австрии.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.