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Семейный забег «TOPSKI Family Run» стал главным событием мая в Подмосковье

Традиционный легкоатлетический старт для взрослых и детей «TOPSKI Family Run» на призы вице-чемпиона Олимпиады Александра Панжинского признан главным спортивным событием мая по версии подписчиков официального телеграм-канала министерства физической культуры и спорта Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

​Голосование проходило со 2 по 10 мая. Подавляющее большинство участников отдали свой голос за семейный забег «TOPSKI Family Run» — 61%.

​Второй по популярности вариант ответа — полумарафон «ЗаБег.РФ» в Зарайске. За данное событие проголосовали 8% респондентов.

​Также в качестве лучшего спортивного мероприятия месяца 7% опрошенных выбрали вариант: «Суперфинал чемпионата ассоциации студенческого баскетбола в Химках».

Традиционный легкоатлетический старт для взрослых и детей «TOPSKI Family Run» прошел 26 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной. В забеге приняли участие чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы и России.

​Наряду с именитыми спортсменами в забегах мог принять участие любой желающий вне зависимости от возраста и опыта подготовки. Новички и любители успешно преодолели маршруты от 600 метров до 10 км.

​Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.