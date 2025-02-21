Семейную зарницу предлагают провести в России

Начальник департамента по патриотической работе, работе с общественными организациями, объединениями ветеранов, волонтерами государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Любовь Солдаткина сообщила, что фонд активно работает над проведением семейной зарницы.

«(Статс-секретарь – замминистра обороны РФ – ред.) Анна Евгеньевна Цивилева участвовала в оргкомитете «Победа», где предложила провести семейную зарницу. Президент (РФ Владимир Путин – ред.) нашу идею поддержал», — сказала Солдаткина на пресс-конференции.

Она добавила, что сейчас все находится в активной фазе, чтобы запустить эту семейную зарницу.

Солдаткина отметила, что в мероприятиях фонда уже приняли участие около 4,5 тыс. семей. Это помогает сохранять микроклимат внутри них, что полезно и для самих бойцов СВО, и для укрепления семейных ценностей.

Зарница — это советская и российская военно-спортивная игра, в которой участники делятся на две команды и должны захватить флаг друг друга, чтобы затем донести его до своей «базы».