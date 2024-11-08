Семь спортсменок Подмосковья вышли в полуфинал чемпиона России по боксу

Семь спортсменок представляют Московскую область в полуфинале чемпионата России по боксу среди женщин 19-40 лет в Серпухове. Поединки за выход в финал состоятся 8 ноября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта.

Любовь Макеева (57 кг, Клин) в поединке за выход в полуфинал одержала сенсационную победу над действующей чемпионкой России и чемпионкой мира среди военнослужащих Дарьей Абрамовой. Также за призовые места чемпионата России продолжают Юлия Чумгалакова (48 кг, Домодедово), Людмила Воронцова (57 кг, Химки), Елена Бабичева (63 кг, Королев), Дарима Сандакова (70 кг, Дмитров, СШОР по боксу МО), Ангелина Витова (70 кг, Королев, СШОР по боксу МО) и Кристина Ткачева (+81 кг, Химки).

Финалисты чемпионата России встретятся в ринге 9 ноября. На старте турнира Московскую область представляли 16 спортсменок.

Расписание поединков:

8 ноября

12:00 — полуфиналы;

16:30 — полуфиналы;

9 ноября

16:30 — церемония закрытия;

17:00 — финальные поединки.

Вэтом году чемпионат России по боксу среди женщин состоялся уже в 25-й раз. Участницами стали 172 спортсменки из 50 регионов России, что стало историческим рекордом этого престижного турнира.

Соревнования состоятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.