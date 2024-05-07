Семь медалей завоевали спортсмены Подмосковья на первенстве ЦФО по метанию ножа

Сборная Московской области завоевала семь медалей на первенстве ЦФО по спортивному метанию ножа. В копилке команды региона одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Матвей Евланов из Домодедова завоевал медаль высшей пробы в соревнованиях среди спортсменов 14-15 лет на дистанциях три и пять метров. Серебряными призерами турнира стали Андрей Булышкин из Подольска среди спортсменов 12-13 лет на дистанции три метра, Савелий Степанов, представлявший Люберцы, среди спортсменов 14-15 лет на дистанции пять метров, Захар Бевзенко из Подольска в возрастной группе 16-17 лет на дистанции семь метров и Александра Колесникова из Пушкина среди спортсменов 16-17 лет на дистанциях три и пять метров.

Бронзовые медали завоевали Дарья Санина из Пушкина в возрастной группе 14-15 лет на дистанции три метра и Александр Пилин из Орехово-Зуева среди спортсменов 16-17 лет на дистанции пять метров.

Подмосковная спортсменка Анна Жоржикова выполнила норматив КМС на дистанции три метра.

Первенство ЦФО по спортивному метанию ножа прошло в г. Тамбов. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 10 регионов. Турнир проходил при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.