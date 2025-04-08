Семь медалей завоевали спортсмены Люберец на межмуниципальных соревнованиях по самбо

Семь медалей различного достоинства завоевали спортсмены из городского округа Люберцы на межмуниципальных соревнованиях Московской области по самбо среди юношей 11-12 лет (зона Восток). Они прошли в минувшие выходные во дворце спорта «Триумф», сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

«В соревнованиях приняли участие свыше ста спортсменов. Воспитанники Федерации самбо Люберец, а также СШОР „Союз“ Дзержинского завоевали семь медалей различного достоинства. Данные соревнования являются отборочными на первенство Московской области», — рассказал вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков.

Золотые медали соревнований завоевали: Артем Вардапетян и Эснедин Адугюзелов, серебро досталось Никите Федорову и Данилу Тувину, бронза — Адилу Ильдалрову, Илье Сиркину и Самвэлу Маркосяну.

Перед соревнованиями самбисты приняли участие в «Зарядке с чемпионом». Ее для спортсменов провёл шестикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы по боевому самбо, заслуженный мастер спорта России Вячеслав Василевский. Он пообщался с ребятами, ответил на их вопросы и оставил автограф на память.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.