Семь медалей завоевали подмосковные спортсмены по итогам чемпионата РФ по плаванию

Спортсмены из Московской области завоевали 7 медалей в рамках чемпионата России по плаванию. В финальный день турнира Александр Степанов и Герман Зажирский пополнили копилку трофеев золотом и бронзой, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В завершающий день чемпионата Александр Степанов выступил на дистанции 1 500 м вольным стилем и завоевал золотую медаль, опередив соперников из Ростовской и Волгоградской областей.

Бронзовую медаль завоевал Герман Зажирский на дистанции 200 м баттерфляем. Первое и второе места заняли спортсмены из Самарской области и Санкт-Петербурга соответственно.

Таким образом, по итогам чемпионата России в копилке команды Московской области семь медалей: две золотые, две серебряные и три бронзовые.

Ранее Александр Степанов стал лучшим на дистанции 800 м вольным стилем. Иван Гирев и Роман Акимов стали серебряными призерами в мужских стартах на дистанцию 200 м вольным стилем. В женских стартах на 200 м (комплексное плавание) третье место заняла подмосковная пловчиха Виктория Таранникова. Еще одну бронзовую награду команде принесли пловцы Иван Гирев, Роман Акимов, Александр Степанов и Виталий Нечаев в эстафете 4×200 м вольным стилем. Золото и серебро у квартетов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Чемпионат России по плаванию проходил в Казани с 13 по 18 апреля. В национальном первенстве принимали участие пловцы из 72 регионов России.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.