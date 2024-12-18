Семь лыжных трасс и горнолыжный спуск будут работать зимой в Ленинском округе

Условия для активного зимнего досуга продолжают создавать в Ленинском городском округе. Сразу после образования устойчивого снежного покрова в различных территориях муниципалитета подготовлены три лыжные трассы. При благоприятных погодных условиях планируется сделать еще одну лыжню и горнолыжный спуск, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В парке «Апаринки» в Видном подготовлена освещенная лыжная трасса длиной 3 километра и детская лыжня — 500 метров. Возле школы в поселке Развилка силами группы общественников проложен маршрут длиной 1 километр. Также три лыжных трассы различной длины и уровня сложности устроены на территории усадьбы «Горки Ленинские». После каждого снегопада трассы приводят в порядок с помощью специализированной техники», — сказала начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Ленинского округа Ольга Перминова.

Она добавила, что в парке «Апаринки» функционирует прокат спортивного инвентаря, где можно арендовать лыжное снаряжение.

Лыжную трассу планируется организовать и в лесопарке «Высота». Предполагается, что ее длина составит 3 километра. Лыжня будет частично освещена.

«Ежегодно мы оборудуем горнолыжный спуск длиной около 100 метров в „холодном“ овраге в поселке Володарского. В этом году также планируем это сделать, когда образуется более плотный слой снега. Овраг будет оборудован бугельным подъемником», — отметила Перминова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.



«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.