Семь команд представят Подмосковье на Всероссийских соревнованиях по киле

Семь команд будут представлять Московскую область на Всероссийских ежегодных соревнованиях по киле «Богатырская сеча», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На главном турнире по киле выступят новички, для которых «Богатырская сеча-2025» станет первой: «1380 килАтонн» (Дзержинский), «Любера» (Люберцы) и сборная Московской области «Союз». Также впервые на всероссийскую арену выйдут детские ватаги «Спарта» и «Феникс» (Раменский муниципальный округ). Еще две команды — уже опытные участники турнира: «Раменские борцы» и сборная «Наш дом».

«Одно из важнейших спортивно-патриотических мероприятий, которое проводит Федерация килы России — это «Богатырская сеча». Совсем скоро на поле сойдутся 24 ватаги из 10 регионов России. Московская область представлена семью ватагами, среди которых опытные игроки «Раменские борцы» и «Наш дом» — самая титулованная ватага в киле, создана в 2015 году, участвовала в первой «Богатырской сече» 11 лет назад и имеет опыт побед. Здесь играют жители Раменского, Люберец и Чехова», — рассказал президент федерации килы России Дмитрий Черняк.

Кила — это русская национальная спортивная игра с мячом, которая из дворовой ватаги (так в киле называется команда) доросла до Федерации килы России, распространилась на 53 региона России и на другие страны. Популярность киле принесла ее зрелищность и мужественность. Наблюдать за динамичной игрой мужчин, демонстрирующих выносливость и силу, понравилось людям разного социального положения и возраста.

«Важно, чтобы на „Богатырской сече“ была представлена Московская область, поскольку именно в этом регионе началось развитие современной килы как игрового вида спорта, были сформированы первые спортивные коллективы и именно отсюда был дан мощный толчок развитию русской традиционной игры с мячом практически во всех регионах России», — считает тренер детских ватаг «Спарта» и «Феникс» Александр Фадин.

Проект «Кила — национальный спорт России» стал лучшим из 5 582 проектов всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» и получил гран-при от министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева.

Всероссийские ежегодные соревнования по киле «Богатырская сеча» пройдут 15 ноября 2025 года на стадионе ЦСК в Москве в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Бесплатный билет можно получить по ссылке: https://kila.timepad.ru/event/3634611/

Программа турнира:

10:00–15:00 — отборочные игры;

15:00–16:30 — игры детского дивизиона;

18:00 — торжественная церемония открытия и финальные игры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.