Селекционный турнир состоится в Люберцах 20 октября

Селекционный турнир «Осенний кубок «Спартака» пройдет в воскресенье, 20 октября, на стадионе «Электрон» поселка Красково. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга Люберцы.

«В рамках турнира на поле встретятся ребята из всех филиалов и отделений футбольной школы «Спартак» Люберец. По итогам встреч тренеры сборной команды красно-белых округа отберут лучших игроков. Наш кубок — отличная возможность ребятам проявить себя, показать свой максимум и стать частью нашей «красно-белой семьи», — рассказал руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах, член правления федерации футбола округа, руководитель комитета РФСО «Спартак» по футболу, совладелец компании «Мой Мяч. РФ» Дмитрий Кудинов.

Он также добавил, что в турнирных играх примут участие мальчики и девочки 2015, 2016 и 2017 годов рождения.

Начало соревнований в 10:00.

На прошлых выходных на стадионе «Электрон» в Краскове прошел ежегодный осенний турнир красно-белых, который собрал порядка 180 юных футболистов из Москвы и Подмосковье. Соревнования посетил мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта России, легенда «Спартака» Юрий Гаврилов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.