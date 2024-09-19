Секцию самбо открыли в школе № 32 Подольска в рамках нацпроекта

В Подольске все больше образовательных учреждений присоединяются к национальному проекту «Самбо — в школу». Теперь в их числе и подольская школа № 32. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов с президентом федерации самбо Московской области Сергеем Фомкиным, депутатом совета депутатов Александром Дудкиным поздравил учеников и коллектив с этим событием. Познакомились с начинающими самбистами и их тренером — чемпионом Подмосковья, призером всероссийских и международных турниров Артемом Рудневым.

Азы единоборства начали постигать порядка 20 мальчиков и девочек от 7 лет. Задача, которую перед своими воспитанниками ставит наставник, — принять участие в соревнованиях уже в начале будущего года. Для этого у ребят есть все — оборудованный спортивный зал и, главное, воля к победе.

Самбо, созданное россиянами, учит не просто защищать себя, но и развивает физическую силу, твердость характера.

«Знаем много примеров успешных, сильных духом людей, которые занимались этим видом спорта. Самый яркий из них — наш президент Владимир Путин. Уверен, что совсем скоро мир узнает имена наших юных спортсменов, которые обязательно добьются высот», — сказал Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.