Секция для детей по дзюдо открылась в молодежном центре Дмитровского округа

Активная работа с молодежью, подростками и детьми является одним из ключевых направлений деятельности администрации Дмитровского округа. В рамках этой работы успешно функционирует комплексный молодежный центр «Сфера», в состав которого входит молодежный центр «Родники». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В «Родниках» открыты разнообразные творческие студии и спортивные секции, привлекающие юных любителей спорта и здорового образа жизни. Среди них «Воркаут», «Трикинг», «Пинг-понг» и «Трикинг» — все эти направления доступны для всех желающих.

Недавно в «Родниках» появилась новая секция по популярному боевому искусству «Дзюдо». Это японское боевое искусство не только увлекает детей, но и развивает в них важные качества, которые пригодятся в жизни: выносливость, внимание, быстроту реакции, силу воли и умение постоять за себя.

Как и во всех системах единоборств, в дзюдо занятия направлены на гармоничное развитие тела и сознания. Именно в этом искусстве достигается идеальное сочетание физической и духовной подготовки.

Недавно в секции прошла тренировка с уклоном на акробатику. Владение своим телом — одно из ключевых умений в борьбе, и акробатика является отличным способом его освоить. Выполняя упражнения, такие как подтягивания на перекладине, отжимания, приседания, складки и прибавления, ребята на занятиях укрепляют свое тело и готовятся к более эффективным приемам.

Секция «Дзюдо» открыта для мальчиков и девочек старше 6 лет.

Молодежный центр «Родники» приглашает всех желающих освоить боевое искусство. Тренировки проходят по следующему графику: понедельник, среда, пятница с 18:30 до 20:00.

Секция проходит по адресу: п. Икша, ул. Икшанская 10, молодежный центр «Родники». Телефон для справок: 8 (917) 566-25-79.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.