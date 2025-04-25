Сегодня в Красногорске состоится финал детского турнира по хоккею Кубок Третьяка

Хоккей в России невероятно популярен, а развитие детского сегмента (инфраструктуру, методики подготовки) откровенно приятно сравнивать с тем, что было 20 лет назад. К примеру, в сезоне-2004/2005 в чемпионате Москвы по 1991 году рождения играло 20 хоккейных школ, то теперь по 2011-му — 54! И такая ситуация почти по всей стране: количество школ не поспевает увеличиваться за желающими заниматься.

Но то, что делает «Академия СКА», куда входит «Красная машина Юниор», достойно аплодисментов. Подмосковная школа была создана лишь пять лет назад, начинала с нуля, но теперь занимает лидирующий позиции среди грандов, школ, существующих десятилетия, таких как «Динамо», ЦСКА и других.

В школе «Красная машина» есть вся необходимая инфраструктура, несколько арен с игровыми и тренажерными залами, бросковыми зонами, бассейном. Через несколько лет будет построена арена «Хоккейный город Сколково», который в будущем изменит подход к профессиональному занятию спортом, где дети и их родители вынуждены выбирать, на что делать акцент: спортивную подготовку или образование. Дети «Красной машины» будут ходить в инновационную школу СКОЛКА, где занятия будут идеально сочетаться с тренировками, чтобы не страдали ни учеба, ни спорт.

На финал и церемонию закрытия прибудут Владислав Третьяк, а также игроки сборной России. Турнир имени великого вратаря — сильнейший на сегодняшний день по составу участников. Детские команды в нашей стране играют только на первенство городов, областей, участвуют в зональных соревнованиях, но чтобы школы из разных уголков нашей большой страны соревновались друг с другом, особенно среди детей 10-11 лет, такого почти не бывает. Подобные турниры имеют колоссальное значение для развития мастерства у юных хоккеистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.