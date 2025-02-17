Щелковский спортсмен завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо

В Москве, в центре спорта и образования «Самбо-70», завершились Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Спортсмен из Щелкова завоевал золото, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир был посвящен памяти Юрия Афанасьевича Зайцева, внесшего огромный вклад в развитие женского дзюдо в столице.

Более двухсот атлетов из 23 регионов страны приехали побороться за медали в рамках соревнований. Данный старт стал вторым крупным турниром, который прошел по новым правилам, тестируемым Международной федерацией дзюдо. Финалисты турнира получили путевки на Fonbet первенство России, которое пройдет в апреле в Волгограде.

Воспитанник МБУ ГОЩ «СДЦ» «Факел» Александр Борисов продемонстрировал на соревнованиях выдающееся мастерство, завоевал золото в весовой категории до 90 кг и выполнил норматив «Мастер спорта». Благодаря этой победе Александр Борисов отправится на предстоящее первенство России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.