Щелковский спортсмен стал призером турнира по дзюдо
Фото - © Спорткомитет г.о. Щёлково
Во Дворце спорта «Лобня» Лобненского городского округа состоялся XI традиционный турнир по дзюдо «Мемориал Вячеслава Сахнова» среди юношей, посвященный памяти сотрудников специальных подразделений силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. В турнире успешно принял участие воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Гордей Швецов занял третье место в весовой категории 30 кг среди юношей 2013–2014 годов рождения.
Традиционные соревнования прошли уже в одиннадцатый раз. Около двухсот юных дзюдоистов из 33 команд из различных регионов страны: Москвы, Московской области, Твери, Тулы и Рязани — встретились на татами в захватывающих схватках.
Организатором турнира выступил клуб дзюдо «БрандКом-Мастер».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.