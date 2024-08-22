Щелковский шашист стал победителем Всероссийских соревнований

Щелковский шашист Иван Илясов завоевал две золотые медали в классической и молниеносной программах среди мужчин. Эти соревнования проводятся уже четвертый год, и в них приняли участие более 100 спортсменов из 16 регионов страны.

Иван Илясов — воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щёлково. Он является 11-кратным чемпионом мира по русским шашкам; двукратным чемпионом мира по стоклеточным шашкам; трехкратным чемпионом Европы по русским шашкам; девятикратным чемпионом России по русским и шестикратным чемпионом России по стоклеточным шашкам в своей возрастной категории; действующий чемпион Московской области, ЦФО, чемпион России в составе команды Московской области среди мужчин; призёр кубка России; победитель всероссийских соревнований среди мужчин, мастер спорта.

В 2023 году Илясов стал призером молодежного чемпионата и Кубка мира по шашкам-64, которые проходили в Турции. Он выиграл серебро в группе юниоров до 20 лет, а также стал вторым в бразильских шашках в молниеносной программе и третьим в русских шашках в быстрой программе. В апреле 2024 года Иван Илясов выиграл первый этап Кубка мира по шашкам-64, оставив позади 12 международных гроссмейстеров. Этот результат стал первым для представителей Московской области на Кубке мира по русским шашкам среди мужчин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.