На территории легкоатлетического манежа НИУ МГСУ прошли захватывающие соревнования «Скорость». В программе были спринт, средние дистанции и эстафета, протяженность которых варьировалась от 60 до 1500 метров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Одним из главных героев этих соревнований стал талантливый тренер щёлковского ФОКа, Павел Куприянов. Его выступление на дистанции 1500 метров стало настоящим триумфом. С результатом 04:03,52 и темпом 2:43 на километр, Павел завоевал бронзовую медаль. Всего же в этом забеге участвовало 86 спортсменов, что делает достижение Павла особенно впечатляющим.

Этот успех является ярким примером того, как упорный труд, целеустремлённость и профессионализм могут привести к выдающимся результатам. Павел Куприянов продолжает вдохновлять своих подопечных и показывать пример настоящего спортивного духа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.