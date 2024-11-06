Щелковский каратист завоевал бронзу на Кубке ветеранов подразделения «Альфа»

Спортсмен из Щелкова завоевал бронзовую медаль на Кубке международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования, которые традиционно отличаются особой атмосферой, широким представительством регионов и высоким уровнем подготовки спортсменов, в этом году также не стали исключением.

От городского округа Щелково в турнире участвовала небольшая команда, но даже в таких условиях наш спортсмен Андрей Воронцов сумел занять третье место в категории кумитэ среди мальчиков 10-11 лет и весом свыше 40 кг.

XVII турнир по каратэ на Кубок Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» состоялсяв физкультурно-оздоровительном центре «Самбо-70». В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте от 10 до 17 лет из клубов Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Твери, Смоленска, Череповца, Иванова и других городов Центрального Федерального округа и республики Крым. Всего за призовые места боролись около 500 человек.

Цель турнира — развитие молодежного спорта и патриотическое воспитание молодого поколения, направленные на укрепление и сплочение многонационального народа России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.