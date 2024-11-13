Щелковские шашисты завоевали медали на областных соревнованиях

В Орехово-Зуево завершился Кубок Московской области по русским шашкам среди мужчин и женщин. Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково продемонстрировали высокий уровень подготовки и заняли призовые места, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Владислав Дорофеев завоевал серебряную медаль среди мужчин, а София Сычева стала серебряным призером среди женщин. Участие в соревнованиях приняли более ста шашистов из Щелкова, Коломны, Королева, Мытищ, Орехово-Зуева, Химок, Электростали, Мытищ, Ступина, Озер.

Русские шашки — традиционный и наиболее популярный вид шашек в России, странах бывшего СССР и в Израиле. Цель игры — лишить противника возможности хода путем взятия или запирания всех его шашек. Партия считается выигранной, если у одного из соперников побиты все шашки, если шашки одного из участников заперты и он не может сделать очередной ход, или если один из участников заявил о том, что сдается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.