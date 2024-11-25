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Щелковские пловцы покорили бассейн на соревнованиях в Хотькове

В городе Хотьково городского округа Сергиев Посад состоялся IV этап Открытого кубка спортивного клуба «Олимп» по плаванию. Плавательный центр «Нептун» городского округа Щелково представили 49 юных спортсменов, подготовленных педагогами Егоровой Мариной Николаевной и Дремлюгой Еленой Владимировной, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята продемонстрировали высокие результаты и были награждены медалями.

Золото завоевала Ермина Алина. Серебро на соревнованиях взяли Решетников Даниил, Башкина Василиса, Кудря Анастасия, Коротов Даниил, Гуськов Илья. Бронзовые награды достались Финк Анне, Барышникову Кириллу, Утривановой Варваре, Башкиной Василисе, Кудря Анастасии, Буланову Тимофею.

Кроме того, Решетников Даниил выполнил II взрослый разряд.

Всего в соревнованиях приняли участие 450 юных спортсменов из шестнадцати городов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.