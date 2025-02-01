Щелковские лыжники приняли участие в областных соревнованиях

В городском округе Красногорск на базе МАСОУ «Зоркий» проходил третий тур спортивного соревнования Московской области среди юношей и девушек на призы чемпиона Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Михаила Девятьярова, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

В общей сложности на старт вышли около 450 участников из нескольких муниципалитетов Московской области в двух возрастных группах: 13-14 лет и 15-16 лет. В соревновании приняли участие и воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щёлково. Ребята достойно проявили себя на дистанции свободным стилем.

По результатам соревнований щелковчанка Екатерина Атланова вошла в двадцатку сильнейших спортсменок среди девушек 15-16 лет на дистанции 1,2 километра. А Федор Григорьев, Глеб Мамонов, Данила Тарас вошли в 50 лучших спортсменов среди 125 юношей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.