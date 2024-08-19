Щелковские легкоатлеты продолжают подготовку к новому спортивному сезону

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Щелковские легкоатлеты под руководством Дмитрия Кузнецова активно готовятся к новому спортивному сезону. Хотя осень уже близко, подопечные тренера постепенно увеличивают темп тренировок. Они занимаются бегом и спортивной ходьбой, а после интенсивных нагрузок завершают день совместной игрой в баскетбол, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Тренировки проходят в основном на спортивной базе «Чкаловский».

Дмитрий Кузнецов — мастер спорта СССР и многократный победитель турниров среди ветеранов. Опытный тренер и многократный чемпион России среди ветеранов не только успевает заниматься своей спортивной карьерой, но и всегда готов помочь своим ученикам достичь новых высот.

Благодаря многолетнему опыту тренера и стремлению его учеников к развитию, были достигнуты впечатляющие результаты. Например, Полина Новикова, подопечная Дмитрия, стала бронзовым призёром Чемпионата России по лёгкой атлетике на дистанции 5 км в спортивной ходьбе в категории Masters.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.