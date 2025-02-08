Щелковские гимнастки привезли домой 17 медалей

В городском округе Наро-Фоминск завершились соревнования «Кубок Московской области» и «Первенство Московской области по спортивной гимнастике». В спортивном мероприятии принимали участие более 200 юношей и девушек из 13 муниципальных образований Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково триумфально выступили на соревнованиях и показали отличные результаты, привезя домой в общей сложности 17 медалей.

По результатам Кубка Московской области команда в составе Марии Афанасьевой, Дарьи Купеновой, Ирины Семеновой и Елизаветы Гарчу взяла золото. В личном зачете у Дарьи Купеновой 4 медали: золото в вольных упражнениях и упражнениях на бревне, серебро в многоборье и брусьях. Мария Афанасьева завоевала золото на брусьях и серебро в упражнениях на бревне. Елизавета Гарчу взяла серебро в упражнениях на брусьях и бронзу в опорном прыжке.

По итогам Первенства Московской щелковская команда в составе Анастасии Панкратовой, Виктории Клесаревой, Ксении Кочетковой и Софии Чечеткиной заняла 3 место. В личном зачете Анастасия Панкратова завоевала 3 медали: серебро в многоборье и вольных упражнениях, бронзу в опорном прыжке. Виктория Клесарева стала бронзовым призером в многоборье, упражнениях на брусьях, бревне и вольных упражнениях.

Такие высокие результаты позволили Анастасии Панкратовой пройти отбор на участие в Первенстве Центрального федерального округа. А Дарье Купеновой, Марии Афанасьевой и Елизавете Гарчу — получить путевку на Чемпионат Центрального федерального округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.