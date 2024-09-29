Щелковские футболисты одержали две победы в Межмуниципальных соревнованиях Московской области

На футбольном поле физкультурно-оздоровительного комплекса Щелкова прошли игры Межмуниципальных соревнованиях Московской области по футболу. В них участвовали игроки из Щелковской школы олимпийского резерва.

Подростковые команды 2011 г. р.

Наши ребята под руководством тренера Олега Плащинского с радушием встретили гостей из соседнего Королева, но не оставили им ни единого шанса даже на гол престижа. Уверенная и безоговорочная победа.

Голы забили Егор Жидиков (3) и Никита Маховенко.

Детские команды 2014 г. р.

Щелковские ребята под руководством тренера Юрия Данилова встретились с лидером группы — командой «Металлист». Примечательно, что до этого матча королевские игроки ещё не потеряли ни единого очка.

Соперник оказался бескомпромиссным — с первых минут встречи гости уверенно развили бурную деятельность, что ожидаемо вывело их вперед. Однако наша команда и не планировала легкую прогулку по полю — настрой изначально был крайне серьезным. Подготовка к матчу не прошла даром, и щелковским ребятам удалось совершить камбэк и свести счет вничью.

Голы забили Георгий Громов (2) и Денис Колпаков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.