Щелковские дзюдоисты задали высокую планку на Первенстве Московской области

В минувшие выходные в городе Куровское состоялось Первенство Московской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, где представители городского округа Щелково в серьезной конкуренции завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В общекомандном зачете команда городского округа Щелково заняла 1 место.

Это первенство стало этапом в формировании сборной Московской области для участия в первенстве Центрального федерального округа, за путевку на участие в нем боролись 97 сильнейших представителей 19 городов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.