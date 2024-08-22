Щелковские дзюдоисты стали призерами Всероссийских соревнований

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В Москве завершились Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти заслуженного тренера СССР Владлена Михайловича Андреева. Спортсмены из городского округа Щелково продемонстрировали высокий уровень мастерства и показали отличные результаты.

Мурад Мирзажанов завоевал серебряную медаль в весовой категории 60 кг, а Ислам Седрединов стал бронзовым призером в той же весовой категории. Оба спортсмена получили возможность участвовать в Чемпионате России, который состоится в октябре в Сочи.

Всего на татами боролись более 250 сильнейших дзюдоистов со всей страны.

Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Владлена Михайловича Андреева — это турнир, посвящённый первому в истории СССР тренеру сборной страны по дзюдо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.