Щелковская спортсменка стала победительницей первенства ЦФО по гимнастике
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В Воронеже завершилось командное первенство Центрального федерального округа по спортивной гимнастике. В составе команды Московской области выступала щелковчанка Анастасия Панкратова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково продемонстрировала гибкость, координацию и выносливость, достойно выступив на первенстве и завоевав золотую медаль.
Высокий результат, достигнутый по итогам спортивного мероприятия, позволит Анастасии принять участие в первенстве России, которое пройдет в Санкт-Петербурге в марте.
Победа Анастасии на первенстве Центрального федерального округа стала результатом трудолюбия и упорных тренировок под руководством тренера Ирины Кудриной.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.