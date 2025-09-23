Щелковская лыжница завоевала две медали Первенства Московской области

В деревне Головино муниципального образования Истра завершилось Первенство Московской области по лыжероллерам среди юношей и девушек 15-16 лет и 17-18 лет, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования проходили на спортивной базе ГБУДО МО «СШОР „Истина“. В них приняли участие около 500 спортсменов из различных городов Московской области.

Среди них — воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково Ирина Паленова. Девушка показала высокий уровень мастерства и по результатам соревнований поднялась на пьедестал почета. В первый соревновательный день Ирина Паленова заняла 1-е место среди девушек 17-18 лет на дистанции 8 километров классическим стилем. А во второй соревновательный день Ирина стала серебряным призером среди девушек 17-18 лет на дистанции 8 километров свободным стилем.

Спортсменку подготовила тренер Елена Петрова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.