Щелковская команда «Камерунские львы» одержала победу в новом сезоне

Недавно стартовал турнир по футболу Green Vector League PRO. С приближением старта сезона эмоции накаляются, но «Камерунские львы» не боятся трудностей и всегда готовы показать свой лучший результат, сообщает администрация городского округа Щёлково.

25 августа на арене «Образцово» состоялся очередной матч в рамках 5 тура. «Камерунские львы 2014-15» встретились с командой «Воря 2014». Игра была очень напряжённой, но «львы» продемонстрировали свою силу воли и спортивный характер, вырвав победу у соперника!

Финальный счёт встречи: 4:3.

Поздравляем наших спортсменов и их тренера Адамса Нусси с великолепной победой, которая была достигнута благодаря их волевым качествам!

«Камерунские львы» — команда, которая принимала участие в Щёлковском городском турнире по мини-футболу среди детских команд. Главный тренер команды — Адамс Нусси. В прошлом он был профессиональным игроком команд Камеруна и Таиланда. Имеет лицензию УЕФА. Получил российское высшее образование по специальности «Физическая культура и спорт». Проходил российские курсы повышения квалификации РФС. Аттестован Российским Футбольным Союзом как Тренер по футболу международной категории С-УЕФА.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.

