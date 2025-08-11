Сборные Подмосковья стали победителями спартакиады молодежи России по хоккею на траве

Сборные юниоров и юниорок Московской области по хоккею на траве стали лучшими в командном зачете Спартакиады молодежи России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В составе команды юниорок на турнире выступали Кристина Быкова, Марина Воронова, Полина Галкина, Анастасия Дерябина, Арина Дерябина, Александра Ерошина, Элина Князева, Алиса Копылова, Валентина Копылова, Ульяна Коробова, Алена Ладышкина, Валерия Лившиц, Дарья Пименова, Варвара Полякова, Юлия Редькина, Ксения Советова и Дарья Уткина. В рамках соревнований подмосковная команда не допустила ни одного поражения и обыграла сборные Свердловской и Ростовской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан.

Также по итогам турнира подмосковные хоккеистки удостоились индивидуальных наград: Ульяна Коробова стала лучшим защитником, а Юлия Редькина признана лучшим игроком Спартакиады.

Команда юниоров Подмосковья также стала лучшей. Регион представляли Петр Агапов, Антон Агарков, Павел Березнов, Герман Бушин, Егор Гвоздев, Артем Мурашкин, Кирилл Наумов, Артем Николашкин, Лев Разумовский, Антон Рассказов, Константин Седых, Вадим Смолко, Никита Сорокин, Вадим Стебеньков, Алексей Сушок, Александр Филин и Дмитрий Фишин.

В групповом этапе команда Московской области обыграла соперников из Алтайского и Краснодарского края, Республики Татарстан и Свердловской области. В плей-офф юниоры Подмосковья были сильнее соперников из Москвы. Принципиальное противостояние с командой Санкт-Петербурга завершилось победой Московской области со счетом 5:4 по буллитам.

Павел Березнов стал лучшим нападающим соревнований, а Петр Агапов — лучшим защитником. По итогам соревнований по хоккею на траве обе подмосковные команды стали лучшими в медальном зачете.

Финальный этап Спартакиады молодежи по хоккею на траве проходил в г. Казань с 1 по 9 августа. В соревнованиях юниорок приняли участие 119 спортсменок, а в юниорских состязаниях 153 атлета.

По результатам 46 из 66 зачетных дисциплин Спартакиады молодежи России Московская область занимает третье место, уступая Москве и Санкт-Петербургу в общекомандном зачете среди субъектов РФ. Спартакиада организована в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.