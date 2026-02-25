Сборная Солнечногорска выиграла турнир по хоккею 22 февраля

В соревнованиях участвовали команды из Солнечногорска, Клина и одной из войсковых частей. Турнир провели в однодневном формате по круговой системе.

Открывающий матч между солнечногорцами и военными завершился победой хозяев льда. Во второй игре клинчане обыграли команду войсковой части. В решающей встрече сборная Солнечногорска уверенно победила команду Клина со счетом 4:1 и заняла первое место. Победителей наградили медалями и кубками.

«Данным событием мы хотели выразить поддержку всем мужчинам и особенно нашим бойцам, которые сейчас несут важную миссию по защите Родины, стоят на страже безопасности и мирной жизни. На празднике спорта мы поблагодарили их за подвиг, мужество и стойкость и напомнили, что здесь их поддерживают и ждут скорейшего возвращения», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Турнир стал частью праздничных мероприятий ко Дню защитника Отечества.

«Нам помогли победить самоотверженность и командная игра, чувство локтя и умение поддержать в трудную минуту. Сплоченность важна как во время игры, так и при защите Отечества. Мы старались играть аккуратно, без силовых приемов и с уважением к сопернику», — поделился игрок сборной Солнечногорска Станислав Мокроусов.

В Солнечногорске также проходит турнир среди мужчин старше 35 лет, приуроченный к празднику. Его завершение запланировано на 25 февраля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.