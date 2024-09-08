Фото - © Сборная России по футболу вылетела из Вьетнама/Пресс-служба сборной России по футболу

Сборная России по футболу вылетела из Вьетнама

Сборная России по футболу вылетела из Вьетнама после отмены матча с Таиландом из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале команды.

«Милая, мы полетели! Люблю», — указано в сообщении. В Telegram-канале опубликованы кадры спортсменов, которые сначала ожидали вылета в аэропорту и потом поднимались по трапу в самолет.

Сборная России принимала участие в товарищеском турнире LPBank Cup 2024. Российские футболисты обыграли команду Вьетнама со счетом 3:0 в первом матче.

Игра со сборной Таиланда была отменена из-за приближения супертайфуна «Яги».