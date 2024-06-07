сегодня в 22:00

Сборная России по футболу в товарищеском матче разгромила команду Белоруссии

Российская сборная по футболу обыграла команду Белоруссии со счетом 4:0 в товарищеском матче, сообщает Sports.ru .

Встреча команд состоялась в Минске при полных трибунах. Голы на свой счет записали Иван Обляков, Константин Тюкавин и дважды — Федор Чалов.

Полузащитник Алексей Миранчук отдал два результативных паса.

В настоящий момент россияне после отстранения от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА проводят только товарищеские матчи.