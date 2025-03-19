Сборная России по футболу не оставила шансов Гренаде

Сборная России по футболу на столичном стадионе «ВТБ-Арена» разгромила команду Гренады со счетом 5:0, сообщает ТАСС .

Мячи в составе сборной России в присутствии 15 283 зрителей забили Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артем Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.

Это был первый матч в истории игр, где был использован мяч отечественного производства.

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, забив свой 31 гол. По этому показателю нападающий тольяттинского «Акрона» обошел закончившего карьеру игрока Александра Кержакова.

Лучшего бомбардира на стадионе приветствовала его семья - родители, супруга и дети.