Сборная РФ по баскетболу проведет в Химках два матча с Ираном

В подмосковном баскетбольном центре «Химки» 28 и 30 июля состоятся две встречи сборных России и Ирана, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Игры пройдут 28 июля в 19:00 (мск) и 30 июля в 18:00 (мск). Для зрителей вход свободный. Также матчи будут транслироваться на официальном сайте Российской федерации баскетбола и в сообществе РФБ в «VK».

​Напомним, что 14 июля стартовали сборы команды Зорана Лукича. Его первую часть российские игроки провели в подмосковном УТЦ «Новогорск», а затем переместились в Нижний Новгород, где продолжили тренировки. После этого сборная вернется в Подмосковье, где и сыграет два матча с командой Ирана. Затем россияне отправятся в Египет, где в начале августа проведут две встречи с египетской национальной сборной.

​Дата и время проведения: 28 июля в 19:00 (мск) и 30 июля в 18:00 (мск) 2025 года.

​Место проведения: Московская область, городской округ Химки, улица Кирова, вл. 27 (баскетбольный центр «Химки»).

​Для представителей СМИ открыта аккредитация на оба матча: заявки на посещение мероприятий принимаются на электронный адрес pressa@russiabasket.ru до 18:00 25 июля. В письме с темой «Матч Россия-Иран» необходимо указать название и тип СМИ, полные имена и контактные данные всех журналистов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.

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