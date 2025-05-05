Сборная Подмосковья завоевала золото Всероссийских соревнований по регби-7

Сборная команда Московской области стала победителем Всероссийских соревнований «Весенний турнир» по регби-7 среди женщин до 21 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В полуфинальной встрече сборная Московской области разгромила соперниц из Татарстана, завершив матч с сухим счетом 43:0. В финальной игре за медали высшей пробы представительницы региона противостояли команде из Москвы. Итоговый счет — 14:12 в пользу регбисток из Подмосковья. Бронзовые медали соревнований завоевали спортсменки их Краснодарского края.

Всероссийские соревнования «Весенний турнир» по регби-7 среди женщин до 21 года прошли в Зеленограде 4 мая. Участниками стали семь команд из Москвы, Татарстана, Дагестана, Краснодарского края, Челябинской, Ростовской и Московской областей.

Турнир является отбором на спартакиаду молодежи 2025 года, которая состоится с 1 по 4 июля в г. Крымск.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.